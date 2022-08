États-Unis : 362 milliards d’euros pour le climat

En bref — Monde

Le Sénat étasunien a adopté dimanche 7 août une série de mesures pour lutter contre le changement climatique. Ce plan de 700 pages, baptisé Inflation Reduction Act, prévoit notamment d’investir 369 milliards de dollars (362 milliards d’euros) dans des réformes environnementales, fiscales et sanitaires. Il vise à réduire les émissions carbone de 40 % d’ici 2030 par rapport au pic de 2005.

Dans le détail : 60 milliards de dollars (59 milliards d’euros) seront dédiés au développement des énergies renouvelables, 20 milliards de dollars (19 milliards d’euros) permettront d’aider le secteur automobile à fabriquer des véhicules plus propres, 60 milliards de dollars (59 milliards d’euros) seront investis dans des programmes destinés à soutenir les populations les plus pauvres, souvent les plus affectées par la pollution. Ce plan prévoit également d’augmenter le budget d’agences gouvernementales chargées de la faune, des espèces protégées, des océans et des forêts.

Ces mesures interviennent alors que les juges de la Cour suprême des États-Unis ont fortement réduit la capacité de l’Agence de protection de l’environnement à réguler les émissions de carbone des usines fin juillet dernier.

