La Déferlante, une nouvelle revue féministe et indépendante

Présentation par les fondatrices :

La Déferlante est la première revue trimestrielle post-#metoo consacrée aux féminismes et au genre. Tous les trois mois, en librairie et sur abonnement, elle racontera les luttes et les débats qui secouent notre société. Dans un paysage médiatique encore très majoritairement masculin, La Déferlante est une revue créée et dirigée par des femmes, pour donner la parole aux femmes et visibiliser leurs vécus et leurs combats.

Nous vivons une époque charnière dans laquelle les mobilisations féministes, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, se réinventent, se multiplient et deviennent centrales. Malgré ce bouillonnement, le paysage médiatique manque encore d’une revue engagée et grand public qui rende compte de cette effervescence, synthétise les débats en jeu et propose une grille d’analyse féministe du monde, dans une perspective intersectionnelle.

Pour raconter la pluralité des révolutions féministes, La Déferlante ne se cantonne pas à l’actualité française. Elle explore le monde, va à la rencontre des femmes qui luttent, parcourt les époques, pour replacer les combats actuels dans une généalogie historique. Notre revue est un espace où s’élabore une pensée émancipatrice, c’est un lieu de diffusion et de rencontre des savoirs universitaires, journalistiques et militants.

Que lirez-vous dans La Déferlante ?

La Déferlante invite à poser son smartphone : pour appréhender la complexité et le foisonnement des débats actuels, nous vous proposons des articles de fond, au graphisme soigné car nous pensons que la qualité de la mise en page sert l’accessibilité du propos.

Tous les trois mois, nous publierons une multiplicité de formats journalistiques pour raconter les révolutions féministes : récits, enquêtes, portraits, reportages, bande dessinée, portfolio...

La Déferlante a pour ambition de déconstruire les normes de genre, celles qui se logent partout et principalement dans les creux de nos vies quotidiennes. Aussi, nous consacrerons dans chaque numéro un dossier central à un thème déclinable à l’infinitif : manger, se battre, aimer, voter, etc.

Le dossier du premier numéro s’intitulera “naître”, qu’il s’agisse d’une naissance sous X, de celle d’une femme transgenre ou encore de celle d’une revue (la nôtre !).

Nous avons également voulu concevoir un bel objet que vous pourrez collectionner ou offrir. D’un format 20 × 26 cm, la revue sera imprimée sur du papier de qualité (certifié PEFC, Programme de reconnaissance des certifications forestières) d’une épaisseur de 100 g/m² et façonnée en dos carré.

