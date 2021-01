La revue de botanique la Garance voyageuse se penche sur le bois

Durée de lecture : 2 minutes

Présentation de la revue par son éditeur :

Cet hiver, La Garance voyageuse se chauffe au bois. Mais qu’est-ce que le bois ?

La Garance vous l’explique sans langue de bois et vous le fait voir sous toutes les couleurs, saveurs, douleurs… on en teint, on en mange, on s’en soigne, on y écrit, on y fume la pipe, on le date, on le colle, on le tourne, on le transforme en étoffe, on en bâtit des immeubles, et même, on le modifie génétiquement…

Alors, ne restez pas de bois, précipitez-vous sur ce numéro tout en bois… eh, oui ! votre revue préférée est faite de bois… par des têtes de bois !

SOMMAIRE

Le bois dans la plante

La formation et les structures anatomiques du bois

Petite histoire évolutive du bois

Quand les plantes ont-elles commencé à fabriquer du bois ?

La dendrochronologie : ce que nous racontent les cernes du bois

L’arbre, témoin et mémoire des changements des paysages

Mille et un bois pour mille et un usages

L’ingénierie du végétal mise à profit par l’ingénierie humaine

Promenons-nous dans les bois…

État des lieux des arbres génétiquement modifiés

Pour savoir de quel bois on se chauffe…

Bois tinctoriaux d’ici et d’ailleurs…

Des bois qui nous en font voir de toutes les couleurs

Le fusain : le bois des artistes

Petite recette pour se faire des crayons à dessin

Faire du tapa à Paris ?

Expérience autour de Broussonetia papyrifera à Paris

Quand l’écorce raconte l’histoire

Les manuscrits de Novgorod sur écorce de bouleau

Le quinquina : « l’écorce des écorces »

Mettons le doigt entre le bois et l’écorce…

Copals, baumes, benjoins, élémis, damars, kauris

Petit tour d’horizon de quelques résines

Le bois thérapeutique

Usages médicinaux anciens et futurs

Dur comme du bois doux

Un bois qui se mange… la « racine » de réglisse

La bruyère et la pipe

Comment la pipe a changé de bois à Saint-Claude