Le pétrolier ExxonMobil a menti sur le réchauffement climatique

En bref — Climat

Selon un article publié dans la revue « Science », jeudi 12 janvier, ExxonMobil était parfaitement au courant du réchauffement climatique depuis les années 1970. Cela ne l’a pas empêché, pendant des décennies, de construire son discours officiel sur le déni climatique.

Deux historiens des sciences, Geoffrey Supran et Naomi Oreskes, et un climatologue, Stefan Rahmstorf, ont analysé les modèles produits en interne par les scientifiques d’Exxon de 1977 à 2003. Les scientifiques de la firme ont correctement prédit l’élévation moyenne de la température (+ 0,2 °C par décennie), la date à partir de laquelle ce réchauffement serait détectable (aux alentours des années 2000) et la quantité de CO₂ dans l’atmosphère à ne pas dépasser pour éviter la catastrophe. En public, les communicants d’Exxon ont pourtant toujours remis en cause ou amoindri la réalité du réchauffement climatique.

Cet article scientifique rappelle une autre enquête d’octobre 2021 sur le géant pétrolier Total par l’historien français Christophe Bonneuil. Comme le racontait Reporterre, Total savait depuis 50 ans que ses activités contribuaient au réchauffement climatique. Cela n’a pas empêché la firme de détourner les yeux, d’instiller le doute sur la véracité des données scientifiques et de retarder toute politique de lutte ambitieuse.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Énergie Changement climatique : Total savait

Commentaires