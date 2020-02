Les sentiments des animaux

Présentation du livre par son éditeur :

Dans les étables, les pâturages et les basses-cours, on trouve des vaches qui pleurent quand on leur enlève leur veau, des cochons confiants qui aiment la musique, des moutons qui répondent à leur nom, des chèvres courageuses, des poules pleines d’humour qui piquent des fous rires... Jeffrey M. Masson, spécialiste du comportement animal et auteur de nombreux best-sellers, nous ouvre les yeux sur la vie psychique complexe de nos animaux d’élevage : ils sont tellement plus sensibles et plus intelligents qu’on ne le pense, et leurs émotions nous bouleversent.

Cet aperçu très émouvant sur un monde que nous ignorons est en même temps un appel passionné à davantage respecter ces animaux.