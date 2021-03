PODCAST - Comprendre la démarche non-violente

Durée de lecture : 2 minutes

Et si on sortait la non-violence de son ornière ? Encore mal connue et souvent mal interprétée, la non-violence est un concept à la fois philosophique et pratique qui relie savoir-être et savoir-faire. Le podcast La Force de la non-violence permet d’aller à la rencontre de personnes qui ont choisi ce mode de vie respectueux de la nature et de l’être humain, y compris de l’adversaire, et qui utilisent ce mode d’action pour réclamer plus de justice environnementale et sociétale.

Célia Grincourt, comédienne et animatrice radio, a senti une forme de nécessité à créer cette émission : « La seule réponse que j’ai trouvée jusqu’ici pour concilier respect du vivant, défense des dominé.e.s, alternative au système néolibéral, justice, équité, solidarité et même spiritualité, c’est la non-violence », dit-elle.

Chaque épisode est l’occasion d’une plongée dans la vie d’un acteur ou d’une actrice de la non-violence, qui, tous, nous transmettent de précieuses informations et des clefs pour comprendre la démarche non violente. Celle-ci, souvent caricaturée, n’est ni naïveté ni passivité, mais refus catégorique et sans doute courageux de coopérer avec l’injustice et le mensonge, ce qui implique de désobéir quand les lois ne servent plus le bien commun, tout en proposant un programme alternatif constructif. Qu’est-ce qui a amené les militants et militantes interviewées à s’engager dans cette voie ? Peut-on vraiment se faire entendre et obtenir gain de cause par la non-violence ? Quels sont les fruits qu’ils et elles observent dans leurs pratiques ? En plus de ces entretiens d’une durée d’environ quarante minutes, Célia Grincourt écrit et publie régulièrement sur son site des articles en version audio et des capsules sonores sur le sujet.

La Force de la non-violence , de Célia Grincourt, podcast bi-mensuel sous la forme d’interview de 35 à 45 minutes. Site, Chaîne YouTube et sur Art-District Radio les mardi et jeudi, une semaine sur deux, à 11h.

Le podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques.