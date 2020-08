PODCAST - Le patriarcat contre la planète

Présentation de l’émission par son producteur, Binge Audio :

Qu’est-ce qui relie le patriarcat et la catastrophe écologique planétaire que nous sommes en train de vivre ? Il y a-t-il des mécanismes, des causes et des conséquences communes entre la domination masculine et la destruction du vivant ?

Jeanne Burgart-Goutal, agrégée de philosophie et professeure de yoga, est l’autrice de Être écoféministe : théories et pratiques (éd. L’Échappée, 2020)

Elle raconte dans cet épisode une partie de l’histoire et des théories des mouvements écoféministes : comment celles-ci permettent de repenser la masculinité et le patriarcat ? Quelles pistes ouvrent-elles pour repenser la féminité, et donc la masculinité, sans verser dans l’essentialisme ? En quoi les pensées et pratiques écoféministes révèlent-ils l’androcentrisme de notre société, ce monde construit au masculin neutre ?