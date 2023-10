Double camouflet pour le ministère de l’Écologie. Ce dernier envisageait d’organiser une étude scientifique afin d’autoriser de nouveau le piégeage traditionnel de certaines espèces d’oiseaux pourtant considérées en déclin. Saisi en référé par la LPO et l’association One Voice, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l’arrêté préfectoral autorisant la tenderie « expérimentale » de 500 vanneaux huppés et de 15 pluviers dorés dans les Ardennes.

En parallèle, le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu les arrêtés préfectoraux autorisant la capture « expérimentale » de 6 000 alouettes des champs à l’aide de pantes (filets horizontaux) ou de matoles (cages tombantes) dans les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

Ces techniques — appelées matoles, tenderies ou encore pantes dans le jargon des chasseurs — sont en effet interdites par le droit européen, et l’État français a déjà été plusieurs fois condamné pour avoir passé outre. Cette fois, ce sont plusieurs arrêtés préfectoraux qui sont retoqués, comme l’explique la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans un communiqué en date du 27 octobre.

