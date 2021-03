Plastiques, déchets nucléaires, goudrons... Dans le futur, que restera-t-il de nous ?

Durée de lecture : 2 minutes

Comment les anthropologues et géologues du futur interprèteront les empreintes et les traces que nous laissons aujourd’hui ? Que restera-t-il de nous ? « Empreintes » de David Farrier est une méditation profonde sur le changement climatique et l’Anthropocène.

Présentation du livre par son éditeur :

À quoi ressemblera le monde dans dix millions d’années ? Et comment les anthropologues de ce lointain futur interpréteront les traces que nous laissons aujourd’hui ?

La civilisation moderne a créé des objets et des paysages susceptibles de durer dans le temps long : plastique polluant les océans, déchets nucléaires enfouis, routes goudronnées quadrillant la planète, vestiges urbains, carbone pouvant persister dans l’atmosphère pendant cent mille ans... Ces futurs fossiles d’une nature inédite ont le potentiel de révéler de nombreuses informations sur la façon dont nous vivions au XXIe siècle.

Puisant dans la littérature, l’art et la science, le livre de David Farrier est une méditation profonde sur le changement climatique et l’Anthropocène – nouvelle époque géologique marquant l’incidence des activités humaines sur l’écosystème. De la mer Baltique à la Grande Barrière de Corail, en passant par Shanghai, une des plus grandes villes au monde, il décrit une planète dont l’évolution rapide et ses conséquences dépassent de loin l’actuelle compréhension humaine. Avec conviction, il nous interroge sur notre façon d’habiter la planète et d’en dilapider les ressources, et nous interpelle sur ce que nous avons déjà perdu, mais surtout sur ce que nous pourrions encore sauver.

À la fois message d’espoir et requiem surprenant, cet ouvrage changera non seulement votre façon de penser l’avenir mais aussi votre vision du monde aujourd’hui.

David Farrier est professeur à l’Université d’Édimbourg. In 2017, Footprints a remporté le Royal Society of Literature’s Giles St Aubyn Award for Non-Fiction.