Durée de lecture : 1 minute

Dans « Frères d’âme », le sociologue Edgar Morin et l’agroécologue Pierre Rahbi confrontent leurs réflexions sur l’état du monde. « Ils dessinent une ­pensée nouvelle où la poésie, l’amour et l’intelligence éclairent la voie vers un “humanisme régénéré” et une fraternité d’âme », selon le journaliste Denis Lafay qui a recueilli leur parole.

Présentation du livre par son éditeur :

Dans ce débat inédit, le sociologue et l’agroécologue confrontent leurs réflexions, implacables et lumineuses, sur l’état du monde, l’état de l’humanité, l’état des… humains. Le moment civilisationnel est critique, jamais auparavant il n’avait été à ce point possible de penser, d’espérer autrement cette humanité, et chaque citoyen du monde a pu saisir qu’une telle opportunité pourrait bien ne plus jamais se représenter.

Que faire pour aider les consciences, sensibles à cet immense chantier, à passer à l’acte ? Que faire pour éveiller les « autres » consciences, encore rétives ou suspicieuses ? Que faire pour réenchanter l’avenir de l’humanité, cette humanité dont la pandémie a confirmé chez les uns, révélé chez beaucoup, l’extraordinaire vulnérabilité ?

Edgar Morin, né en 1921, est sociologue. Pierre Rabhi, né en 1938, est agroécologue. Ils répondent dans cet ouvrage au journaliste Denis Lafay.

Une rencontre éblouissante, un échange étincelant, un message incandescent : la lumière jaillit de ce dialogue inédit entre Edgar Morin et Pierre Rabhi. Un moment de grâce, une sorte de miracle. Le sociologue et l’agroécologiste dissèquent le moment de bascule civilisationnelle auquel la ­pandémie de ­Covid-19 – un peu – et l’état du monde – beaucoup – convoquent l’humanité des hommes. Ensemble, ils dessinent une ­pensée nouvelle où la poésie, l’amour et l’intelligence éclairent la voie vers un “humanisme régénéré” et une fraternité d’âme. Brillant. »

Denis Lafay