Road trip vers les sables bitumineux

Présentation du livre par son éditeur :

C’est l’inquiétude face aux changements climatiques qui a incité Matt Hern, Am Johal et le bédéiste de réputation internationale Joe Sacco à entreprendre un road trip partant de la très progressiste et écologique Vancouver pour se rendre au cœur des champs de sables bitumineux du nord-ouest du Canada. Leur projet ? Aller à la rencontre des gens qui vivent de l’extraction de la ressource naturelle réputée la plus polluante de la planète et des hommes et femmes qui sont aux premières loges du désastre écologique qu’elle provoque.

Mêlant le carnet de voyage, l’analyse politique et la théorie écologiste, Réchauffement planétaire et douceur de vivre dévoile avec finesse les effets des changements climatiques sur les diverses communautés qui peuplent un territoire colonisé par l’industrie. Au fil de ce voyage, il apparaît manifeste que toute écologie doit partir d’un processus de décolonisation, et chercher une nouvelle façon d’être dans le monde, quelque chose comme ce que Kojève appelait la « douceur de vivre ».