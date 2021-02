Durée de lecture : 1 minute

Présentation de l’ouvrage par l’éditeur :

Notre manière de manger n’est pas neutre, elle peut participer à l’aggravation du réchauffement climatique et à l’érosion de la biodiversité. Dans ce livre qui ne laissera personne indifférent, Christian Rémésy nous montre que la meilleure façon de bien se nourrir est aussi la plus efficace pour protéger la planète.

En suivant notre chaîne alimentaire du champ à l’assiette, ce document met à jour l’immense responsabilité du système agro-industriel dans l’épidémie mondiale d’obésité et de diabète, le gâchis de nourriture qu’il génère, ses dégâts sur l’environnement, et au passage dénonce l’inefficacité totale des recommandations nutritionnelles officielles.

Pour sortir de l’impasse, Christian Rémésy propose une nouvelle ère alimentaire, celle de la nutriécologie. La nutriécologie a pour ambition de mieux nourrir les hommes à partir d’un environnement préservé. Elle guide nos choix alimentaires, en leur donnant un sens nutritionnel, écologique et social profond. Elle indique au secteur agricole l’offre alimentaire qu’il doit fournir pour exercer pleinement sa vocation nourricière et écologique, et enfin, elle contraint les acteurs de l’agroalimentaire à préserver la naturalité des aliments.

Mettre en œuvre la nutriécologie, c’est prendre conscience que se nourrir en harmonie avec le vivant est non seulement bon pour notre santé mais bon pour notre planète. En nous protégeant, nous la protégeons aussi. C’est un immense chantier qui s’ouvre à nous, mais totalement à notre portée. Ce livre écrit avec passion en est la première pierre.