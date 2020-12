Bruno Manser, l’homme qui voulait sauver le peuple de la forêt

Durée de lecture : 1 minute

Présentation du livre par son éditeur :

En 1984, Bruno Manser, jeune Suisse opposé à la société industrielle, découvre son paradis perdu : la forêt pluviale de Bornéo et ses habitants, le peuple Penan avec lequel il vivra pendant six ans. Face aux tronçonneuses et aux bulldozers des compagnies forestières qui déboisent ce territoire, Manser se lance dans l’activisme et consacre sa vie à la défense de la forêt tropicale et les droits des peuples indigènes. Disparu au cours de son dernier voyage au Sarawak en mai 2000, il est officiellement disparu et présumé mort en 2005...

Ce livre retrace la vie de ce personnage étonnant et hors-norme devenu un héros malgré lui. C’est également un document d’histoire contemporaine sur la génération gâtée du baby boom avec ses espoirs et ses illusions. L’intégralité des bénéfices de ce livre sera reversée au Fonds Bruno Manser.

• Ruedi Suter est né au Congo (ROC) en 1951. Il est journaliste indépendant à BAN (Suisse) et traite principalement des questions environnementales, sociales et relatives aux droits humains. Il est spécialisé dans l’étude des populations indigènes qu’il a rencontrées en Afrique, aux Amériques et en Asie. Il suit le combat de Bruno Manser et de son association, le BMF, depuis des années.