Contre les feux australiens, les collectes de solidarité font caisses pleines

“Collecte ou pas, les gens se rendent à des événements et dépensent beaucoup d’argent. Mais si vous le faites de manière à ce que ça soit bénéfique pour les autres, c’est deux fois mieux” , soutient Maxim, co-fondateur du collectif techno Pharos, à Melbourne. Leur fête, organisée sur un roof-top en centre-ville ce mois-ci, a collecté 900 dollars, alloués à Neil Morris, un Australien qui vient en aide aux peuples aborigènes Yorta Yorta, localisés entre le sud de la Nouvelle-Galles du Sud et le nord-est du Victoria. Les dons serviront à l’aide à l’hébergement des victimes et à la distribution de biens de première nécessité. “Nous avons choisi cette cause car nous pensons que les peuples autochtones sont très souvent oubliés” , continue Maxim. Le trentenaire se réjouit de voir les habitants se rassembler. “Ca fait chaud au cœur de voir que les gens organisent des événements caritatifs qui aideront les communautés touchées par les incendies. Après tout, tout le monde est affecté d’une manière ou d’une autre”.

“Tenir un événement sans même faire une levée de fond serait impensable en ce moment, ça serait mal vu”, juge un organisateur de soirées à Melbourne, qui préfère garder l’anonymat. En effet, dans les grandes villes, les manifestations culturelles se sont transformées en événements caritatifs. La plupart des cinémas de Sydney et Brisbane ont reversé 2 dollars par ticket vendu à la Croix-Rouge, l’Armée du Salut et à l’organisation pour le bien-être animal RSPCA le 19 janvier. Le célèbre Opéra de Sydney a, quant à lui, organisé le 16 janvier sur son parvis un spectacle d’humoristes et reversé les bénéfices à la Croix-Rouge, aux services de secours de la faune du Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud et à l’agence de lutte contre les incendies en Nouvelle-Galles du Sud NSW Rural Fire Service.

30 millions d’euros. C’est ce qu’a réussi à récolter via Facebook Celeste Barber, comédienne et auteure australienne, depuis le lancement de sa cagnotte le 2 janvier. Réservée à Trustee for FWN Rural Fire Service and Brigades Donations Fund, l’organisation qui soutient les brigades de pompiers volontaires en Nouvelle-Galles du Sud, cette collecte de fonds est “la plus élevée jamais vue sur la plateforme” , selon Facebook. Au total, 73 millions de dollars australiens de dons ont été versés à 19.000 campagnes sur le réseau social, depuis novembre.

