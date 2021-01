L’ombre de Cybèle, écolo et haletant premier roman

Durée de lecture : 1 minute

L’avis de la rédaction :

Un polar écolo haletant, à l’écriture bien rythmée et aux personnages attachants. Cette enquête nous plonge dans les méandres de l’industrie agroalimentaire mondialisée, entre la France et l’Amérique du sud.

Présentation du livre par son éditeur :

Jacques Lambert, député européen défenseur des droits de l’homme et de la planète, est retrouvé assassiné dans sa maison, à Toulon. Témoin du meurtre de son oncle, Romane Parientes hérite malgré elle de l’enquête qu’il menait sur une frange de l’élite mondiale aspirant à contrôler le monde en toute impunité et quel qu’en soit le coût. Le début d’une course haletante, de la Provence au cœur de la forêt amazonienne, à la rencontre de ceux qui luttent au nom de la Terre contre des apprentis sorciers, entre institutions internationales et géants de l’agroalimentaire, portés par cette conviction commune qu’il n’est jamais trop tard.

Julien Guimard est professeur des écoles de formation. Militant écolo depuis 20 ans, il tente à sa façon de répondre aux enjeux de notre époque face à l’urgence climatique. Il est à l’origine de la foire biologique de La Farlède et de la Vallée du Gapeau en transition, qui a développé une coopérative alimentaire, une monnaie alternative (la Fève) et l’une des premières coopératives d’énergie. Il s’est engagé dans le collectif « Toulon en commun » lors de la dernière campagne des municipales. L’Ombre de Cybèle est son premier roman.

L’Ombre de Cybèle, de Julien Guimard, aux éditions Modernités latines, 2020, 350 p., 18 euros.

