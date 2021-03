Gaz à effet de serre : la France a franchi son « jour de dérèglement »

Durée de lecture : 2 minutes

À partir d’aujourd’hui, mercredi 17 mars 2021, la France vit « à crédit du climat », alerte un communiqué de l’Affaire du siècle qui regroupe les ONG Greenpeace, Oxfam, Notre affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot. En 77 jours seulement, le pays a émis la totalité des gaz à effet de serre qu’il devra émettre en un an pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. « Jusqu’à la fin de l’année 2021, la France est donc à découvert du climat », concluent les associations.

Avec la loi Énergie-climat de 2019, et conformément à l’Accord de Paris, l’État français s’est donné pour objectif d’être neutre en carbone en 2050. Cet objectif signifie qu’à partir de 2050, la France ne pourra rejeter dans l’atmosphère que 80 mégatonnes de CO 2 par an, car « c’est le seuil maximal de ce que nous serons en capacité de stocker », précise le communiqué.

A partir de demain, la France est à découvert climatique ! https://t.co/Spgpx61ldT — J-F Julliard (@jfjulliard) March 16, 2021

Le Covid-19 et les confinements n’ont pas changé la donne. Le « jour du dérèglement » arrive cette année juste douze jours plus tard que l’an dernier. On estime qu’en 2020, la France a émis 52 mégatonnes d’équivalent CO 2 en moins par rapport à 2019, c’est-à-dire une baisse de 12 %, selon les calculs effectués par le cabinet indépendant Carbone 4.

Pour éviter un effet rebond dès que les restrictions seront levées, les ONG appellent à de « nouvelles mesures politiques climatiques ambitieuses et durables » : « L’État ne peut pas se permettre de creuser sa dette climatique – dette que nous paierons, et payons déjà, toutes et tous. Il est temps d’agir, rapidement, pour régulariser la situation », écrivent-ils.