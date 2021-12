La France n’investit pas assez dans le climat

En bref — Climat

C’est un bilan mitigé que dresse l’Institut I4CE. Le groupe de réflexion économique a publié, jeudi 2 décembre, son panorama 2021 des financements climat.

Résultat : l’année dernière, entreprises, administration et ménages ont investi 45 milliards d’euros en faveur du climat. C’est à la fois beaucoup, 10 % de plus que les sommes investies en 2019. Mais insuffisant : « Il faudrait 13 à 15 milliards d’euros d’investissements publics et privés supplémentaires, chaque année jusqu’en 2023, et environ le double jusqu’en 2028 », pour tenir nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, selon I4CE.

La ministre de l’Écologie Barbara Pompili s’est immédiatement félicitée sur Twitter de ce que « nous n’avons jamais autant investi pour l’écologie ». Une affirmation à nuancer donc. D’autant plus que les investissements ont principalement profité à la voiture électrique et hybride, pas vraiment écolo, et que les financements d’autres secteurs cruciaux pour enclencher la transition — à savoir la rénovation énergétique, les énergies renouvelables ou le ferroviaire — n’ont pas augmenté.

