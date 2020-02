Le manifeste de David Belliard, candidat écologiste à la mairie de Paris

Présentation du livre par son éditeur :

David Belliard part d’un constat sans appel : si Paris constitue une ville unique au monde de par sa beauté et son foisonnement, elle n’est pas faite pour les enfants ni pour leur famille. Preuve en est : de nombreux couples décident de quitter la capitale au moment de la naissance de leur premier enfant, en particulier ceux qui n’ont pas les moyens de compenser les désagréments de la ville par des facilités privées.

Les raisons sont multiples : des loyers trop élevés ; le manque de parcs et d’espaces verts ; le flot incessant de voitures qui pollue l’air et monopolise la voirie ; des transports en commun difficilement accessibles aux familles – par exemple, le métro et ses escaliers, qui ne sont pas adaptés aux poussettes.

Comment une ville qui repousse autant ses plus jeunes peut-elle espérer incarner un futur désirable ? Une ville sans enfant, c’est une ville de l’instant qui consomme le monde, mais qui ne le préserve pas. Or, la révolution écologique ne peut être envisagée sans qu’une place plus grande soit faite aux jeunes, et plus largement aux personnes vulnérables. Car penser la ville avec et pour les enfants, c’est également y inclure toutes celles et tous ceux que la dureté du monde et la brutalité de la compétition ont laissés de côté.

Dans ce manifeste, David Belliard défend une écologie qui assume ses responsabilités envers les générations à venir et qui ouvre le champ des possibles à toutes et tous. Il souhaite ainsi engager Paris et sa métropole dans une révolution écologique et sociale pour la transformer en une ville véritablement durable et accessible à tous.

David Belliard, originaire de Haute-Saône, est membre du parti écologiste depuis 2002 et candidat écologiste à la mairie de Paris. Diplômé de l’ EDHEC , il a été directeur général adjoint de Sidaction et journaliste à Alternatives économiques. Issu d’une famille ouvrière, il a passé son enfance dans un village près de Vesoul et a connu le « rêve parisien », aujourd’hui enrayé selon son propre constat.