« Les Algues vertes », un scandale agricole au cinéma

Édito — Le dessin de la semaine

Dans Les Algues vertes, un film percutant en salles depuis le 12 juillet, le réalisateur Pierre Jolivet retrace le combat de la journaliste Inès Léraud contre les marées vertes qui empoisonnent la Bretagne depuis quarante ans.

En cause : l’agro-industrie. Ces algues à l’odeur putride se multiplient en effet à cause du déversement de déjections animales dans l’eau par les exploitations porcines, bovines et avicoles.

On découvre, au fil des scènes, comment une organisation — ici, la FNSEA, syndicat agricole majoritaire — peut, via le chantage à l’emploi, faire taire une population, ramener des élus dans son giron, et s’assurer du maintien d’un modèle hautement nocif sur les plans humain et écologique.

