Les pailles en carton aussi nocives que celles en plastique

En bref — Pollutions

Vous reprendrez bien un peu de polluants éternels avec votre boisson ? Selon une étude publiée le 24 août dans la revue scientifique Food Additives & Contaminants, les pailles en papier — devenues courantes depuis l’interdiction en 2021 des pailles en plastique à usage unique dans la restauration et les commerces — contiennent des per- et polyfluoroalkylés (PFAS), des substances ultratoxiques pour les humains et l’environnement.

Selon les résultats de l’équipe de chercheurs belges, qui a analysé les produits de trente-neuf marques différentes, les pailles à base de plantes contiennent trois fois plus de PFAS que les pailles en plastique, soit environ 3 nanogrammes par gramme. La quantité de polluants éternels pouvant être ingérée via leur utilisation reste pour le moment « indéterminée », précisent les chercheurs.

Prisés par l’industrie depuis le milieu du XXe siècle pour leurs propriétés antiadhésives, antitaches et imperméabilisantes, les PFAS sont aujourd’hui omniprésents dans les produits du quotidien, dont les emballages alimentaires. Une étude publiée le 4 août dernier a notamment montré qu’on pouvait en trouver dans les emballages de fast-food.

La littérature scientifique a montré que l’exposition à ces substances pouvait provoquer des cancers, notamment des reins et des testicules, ainsi que des perturbations hormonales, des troubles de la fécondité et des dérèglements du système immunitaire. Quasi indestructibles, ces molécules s’accumulent dans l’eau, l’air et les sols. Des scientifiques en ont trouvé jusque dans les tissus des ours polaires du Groenland.

Les auteurs de cette étude suggèrent de recourir à un autre type de pailles, réutilisables, recyclables, et a priori sans danger pour la santé : celles en acier inoxydable.

