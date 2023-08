Fast-food : des polluants PFAS dans les emballages

En bref — Pollutions

Comment rendre les emballages en carton des burgers et des frites résistants à la graisse ? En utilisant des PFAS, ces substances perfluorées dont la toxicité est désormais largement dénoncée. Ils seraient omniprésents dans les emballages de fast-food utilisés en France, selon une nouvelle étude publiée le 4 août 2023 et menée par des chercheurs espagnols et Jacob de Boer, spécialiste néerlandais du sujet. Générations futures, qui révèle ces résultats, avait déjà pointé ce problème avec plusieurs ONG européennes en 2021.

Entre septembre et novembre 2021, les chercheurs ont collecté quarante-sept emballages contenant des frites, hamburgers ou autres nuggets, issus de différents restaurants fast-food. Ils ont recherché quarante composés perfluorés, comprenant des PFAS à chaînes longues bien connus (PFOA, PFOS) mais aussi des PFAS à chaînes plus courtes et des précurseurs.

Une interdiction déjà en vigueur au Danemark

Trois composés ont été retrouvés dans tous les emballages : le PFHxA, le 6:2 FTS et le 6:2/6:2 diPAP. Les fréquences de détection sont très importantes. Seules 2 substances sur 40 n’ont été détectées dans aucun emballage. Or, les PFAS contenus dans les emballages peuvent être une source de contamination des aliments. Les auteurs mettent l’accent sur un groupe particulier de PFAS appelés « PAP » (polyfluoro alkyl phosphate esters) qu’ils ont retrouvés aux concentrations les plus fortes. « Ces PFAS sont des précurseurs et peuvent se dégrader en PFAS à chaîne longue, comme le PFOA ou le PFOS dont la toxicité pour l’homme est avérée », explique Générations futures.

L’association rappelle qu’elle réclame l’interdiction de tous les PFAS dans les emballages alimentaires. « Ce type d’interdiction est déjà en vigueur au Danemark, déclare Pauline Cervan, toxicologue et chargée de mission scientifique et réglementaire chez Générations futures. Plusieurs projets de loi visant à interdire les PFAS dans les emballages alimentaires ont été déposés ces derniers mois en France. Toutefois, le gouvernement ne semble pas pressé d’agir et préfère attendre la mise en place d’une restriction au niveau européen qui devrait mettre plusieurs années avant de voir le jour. »

