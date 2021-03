Un bouquet de fleurs pour fêter le printemps

Durée de lecture : 1 minute

• Présentation de l’éditeur :

C’est le printemps ! La Garance voyageuse vous offre un bouquet de fleurs. Avec elle, fêtons l’aubépine, étudions en détail le calendula, découvrons la bryone et sa racine du diable, et observons les alliances entre fleurs et insectes pollinisateurs. Faisons ensuite un voyage dans le temps, pour admirer l’art d’une femme devenue peintre de plantes pour le Jardin du roy au XVIIIe siècle et, plus loin encore, pour découvrir un énigmatique personnage, devenu ermite au Mexique à l’époque de la conquête des Amériques, et qui se fit passeur de savoirs phytopharmacologiques entre les civilisations aztèques et hispaniques. Et, avec l’humour des Chroniques végétales qui entament leur cinquième saison, partons à la découverte des biomes de notre planète. Et si vous devez occuper de longues soirées ou des journées pluvieuses, La Garance vous a concocté un vaste choix de lectures (botaniques, bien sûr !).

• Source et sommaire

. La Garance voyageuse n°133, disponible à l’unité pour 8,50€ franco ou par abonnement 1 an (4 numéros) : 32€ (France).

. adressee : La Garance voyageuse, F-48370 St-Germain-de-Calberte.

. Courriel : [email protected] ;

. Site internet : www.garance-voyageuse.org