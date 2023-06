Agriculteurs au RSA : quand le travail ne suffit plus pour vivre

Enquête — Agriculture

Un peu plus de 500 euros par mois. C’est le montant du Revenu de solidarité active (RSA) que perçoivent chaque mois Valentine Cuillier et son mari Antonio pour les aider à boucler leur budget. Le couple s’est installé en 2019 à Brassy (Nièvre), sur un hectare de maraîchage.

Leurs revenus agricoles proviennent de la vente directe de leurs légumes, sur les marchés locaux, à la restauration collective et aux restaurants alentours. Ils ont aussi ouvert un petit gîte rural, mais qui ne leur procure pour l’instant que des revenus « négligeables ».

« Notre revenu annuel s’élève à 25 000 euros environ. Heureusement, on n’a pas eu à faire d’emprunt pour financer l’achat de la ferme. Mais on a deux enfants de cinq et neuf ans. Les deux premières années, entre le lancement de l’activité et les investissements de départ à faire, le RSA était notre seul revenu », raconte Valentine.

Selon les chiffres transmis à Reporterre par la Mutualité sociale agricole (MSA), fin 2021, 2,4 % des agriculteurs [1] (10 897 personnes) touchaient un RSA socle, et 9 % (41 205 personnes) la prime d’activité (qui a remplacé le RSA activité le 1ᵉʳ janvier 2016).

Autrement dit, plus d’un agriculteur sur dix percevait une allocation de solidarité cette année-là. Une part élevée, qui pourrait l’être encore plus : le taux de non-recours est estimé de 50 à 60 % dans cette catégorie professionnelle. Ces chiffres illustrent les difficultés des agriculteurs à vivre de leur travail. Et démontrent plus globalement la crise profonde traversée par la profession agricole.

41 % d’hommes isolés sans enfant

Ces chiffres recouvrent des réalités diverses. Pour l’année 2022, la MSA dispose de données précises sur le département, la classe d’âge, le sexe, et le montant moyen perçu, qui montrent que toutes les catégories d’agriculteurs sont touchées. Seule caractéristique qui se démarque, une structure familiale particulière — parmi les bénéficiaires, 41 % étaient des hommes isolés sans enfants.

Pour ce qui est de l’activité agricole, les données les plus récentes remontent à 2018 : les éleveurs bovins, lait et viande, représentaient alors 20 % des bénéficiaires, suivis des agriculteurs en polyculture-élevage (11 %), en grandes cultures et en maraîchage (10 % respectivement).

« Un jour, elle en a marre, part, et l’agriculteur s’effondre »

François-Xavier Merrien, sociologue et auteur d’une étude consacrée à la pauvreté chez les agriculteurs du Gers publiée en décembre 2021, préfère raisonner en termes de parcours. De ses travaux ont émergé trois « catégories » de bénéficiaires, aux histoires très différentes et parfois dramatiques.

« Les premiers sont âgés de plus de 50 ans, à la tête d’exploitations anciennes et peu modernisées. Ils ont du mal à s’en sortir depuis la réforme de la PAC et la fin des prix garantis en 1992. Lourdement endettés auprès de la MSA et de la coopérative, ils dépriment. C’est dans cette catégorie qu’on trouve le plus de tentatives de suicide », décrit le chercheur.

Parfois, une séparation vient accélérer la dégringolade. « Dans le Sud-Ouest, en milieu rural, les divorces surviennent tard, à la cinquantaine, explique-t-il. L’épouse travaille à l’extérieur et fait vivre le foyer. Un jour, elle en a marre, part, et l’agriculteur s’effondre. »

D’autres, aux exploitations plus modernes, basculent dans le RSA suite à des accidents de parcours : catastrophe climatique, fluctuation des prix d’achat des aliments et/ou des prix de vente, grippe aviaire, pandémie de Covid-19 bloquant les frontières et empêchant l’export des veaux vers l’Italie pour l’engraissement…

Enfin, à l’instar de Valentine et Antonio, nombre de néoruraux recourent au RSA le temps de lancer leur ferme. Voire l’intègrent durablement à leur budget, faute d’arriver à trouver un modèle économique. « Parmi eux, on trouve beaucoup de maraîchers, d’apiculteurs et de petits éleveurs de volailles bio, décrit M. Merrien. Ils disposent de très peu de capital de départ, exploitent de très petites surfaces, se sont lancés par passion. Ce sont des gens très enthousiastes, très bosseurs. »

Le sociologue se souvient avec émotion d’un jeune couple d’éleveurs de chèvres : « Ils avaient payé trop cher leur exploitation, devaient traire à la main, les marchés étaient soit trop éloignés, soit déjà occupés. Dans leur salon d’une pauvreté extrême, tout était vieux et déglingué, il pleuvait à travers le plafond. »

Les dégâts de « l’image d’assistanat »

Souvent, c’est le comptable, l’assistante sociale de la MSA ou du conseil départemental ou un travailleur social de la chambre d’agriculture qui impulse la démarche. Pascal Turquier, salarié de la chambre d’agriculture des Ardennes au service d’accompagnement des agriculteurs fragilisés, apporte son soutien à environ un quart de la centaine d’agriculteurs bénéficiaires du RSA dans le département.

« Je redouble de vigilance quand je commence à devoir négocier avec les créanciers, et je finis par faire appel à l’assistante sociale pour qu’au moins la famille puisse payer la cantine aux enfants, raconte-t-il. Souvent, un agriculteur, par principe, ne demandera pas le RSA de lui-même, à cause de l’image d’assistanat que ça renvoie. »

« On a déjà une charge administrative monstrueuse quand on est agriculteur… »

Il faut dire que percevoir le RSA apporte son lot de démarches contraignantes. Tous les trois mois, le bénéficiaire doit indiquer les revenus d’activité perçus au trimestre précédent. C’est ce qui a conduit Christian Reynaud, 55 ans, éleveur d’ovins dans les Hautes-Alpes, à renoncer à sa prime d’activité.

« Mes revenus agricoles sont calculés une fois par an, il fallait donc que je les divise par douze, que je multiplie le résultat par trois et que je refasse le calcul tous les trimestres. Tout ça pour toucher 50 euros. Ça m’a très vite gonflé. »

Bien qu’elle se décrive à l’aise avec les tâches administratives, Valentine confirme : « On a déjà une charge administrative monstrueuse quand on est agriculteur… Il faut rejustifier ses revenus tous les trois mois, même quand on est dans le rush, sous peine de se faire squeezer. Le site de la MSA est compliqué, pas intuitif. En cas de difficulté, il est très difficile d’avoir quelqu’un au téléphone pour se faire aider. »

Les agriculteurs doivent parfois aussi accepter un avis technique sur la manière dont ils gèrent leur ferme. C’est ce qu’a expérimenté Hélène [2], 43 ans, mère de deux enfants de 12 et 14 ans, installée depuis 2009 en Occitanie sur un hectare de maraîchage bio.

Après la séparation en 2012 avec le père de ses enfants, qui travaillait à l’extérieur et assurait l’équilibre financier de la famille, elle s’est mise à demander le RSA. Plusieurs fois, une conseillère de la chambre d’agriculture l’a appelée ou est venue lui rendre visite, sur demande de l’assistante sociale du conseil départemental qui suit son dossier.

« Il faut vous adapter à la société »

« La première fois, sa recommandation était simplement de ne plus avoir mal au dos — j’ai souffert pendant quinze ans à cause d’une hernie discale. Ça ne m’a pas du tout aidée », raconte la maraîchère. Mais la visite la plus « humiliante » s’est déroulée en septembre 2022, deux mois après une sécheresse dévastatrice : « L’assistante sociale m’a dit : “J’adhère aux valeurs que vous défendez, mais il faut vous adapter à la société. Le bio ne marche plus. Il faudrait penser à vous reconvertir vers l’emploi.” Moi qui pensais qu’elle allait me féliciter d’avoir passé l’été… j’ai dû m’asseoir. »

Le rendez-vous technique qui a suivi ce rendez-vous, en janvier 2023, s’est conclu sur un « engagement réciproque » de rétrogradation au statut de cotisant solidaire à la MSA et de recherche d’un emploi salarié.

Le RSA vu comme un dernier recours

Même quand tout se passe bien, le recours à une aide financière extérieure peut être difficile à assumer psychologiquement. « Je n’ai jamais été bénéficiaire du RSA [socle] et je ne le serai jamais. J’ai choisi mon métier, ce n’est pas pour dépendre des aides d’État », affirme ainsi Christian Reynaud.

L’éleveur, par ailleurs président de l’antenne locale du syndicat Modef, décrit la honte et la pudeur qui entourent le recours à cette aide. Notamment chez les plus âgés pour qui l’indépendance et la valeur travail restent des vertus cardinales. « Au niveau syndicat, on enclenche ça quand l’agriculteur est en bout de course financièrement, pour éviter qu’il se pende. C’est l’extrême limite. »

Pour toutes ces raisons, le taux de non-recours au RSA reste extrêmement élevé chez les non-salariés agricoles. Interrogée à ce sujet, la MSA dit ne pas avoir d’estimation. Mais M. Merrien, lui évalue à 50 à 60 % le taux de non-recours dans le Gers, contre 30 % dans la population générale.

Dès 2010, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) alertait sur le fait que, malgré la baisse des revenus agricoles les deux années précédentes, « le RSA pour les exploitants agricoles [n’avait] pas rencontré le succès escompté » Cette année-là, la MSA avait enregistré 9 818 bénéficiaires sur 20 120 exploitants agricoles éligibles.

Des jeunes moins complexés

Heureusement, les mentalités évoluent peu à peu, notamment chez les plus jeunes et les néoruraux. « Je suis complètement décomplexée par rapport à ça, assume ainsi Hélène. On devrait tirer des revenus suffisants de nos productions. Mais les paysans ne gagnent pas leur vie. Les gros sont perfusés par la PAC, pendant que les petits maraîchers ne touchent rien et subissent la concurrence déloyale des importations en provenance d’Espagne. Le RSA est un droit. »

Pour l’heure, le projet du président de la République Emmanuel Macron de conditionner l’accès au RSA à quinze à vingt heures d’activité par semaine « pour favoriser le retour à l’emploi » reste flou, notamment en ce qui concerne les non-salariés agricoles. Il suscite toutefois scepticisme et interrogations dans les champs et les fermes.

RSA sous conditions : un non-sens

« On travaille quarante à soixante heures par semaine selon les saisons, on n’aurait pas le temps de faire ça en plus », balaie Valentine. Pour Charlotte [*], qui cultive des plantes aromatiques et médicinales en Occitanie et bénéficie du RSA, « le nombre d’heures qu’on fait sera facile à prouver. »

« Mais, ajoute-t-elle, ce sera encore plus de contrôle et, sur le plan symbolique, encore moins de reconnaissance. Cela risque d’accroître encore la défiance des agriculteurs et le taux de non-recours. »

À l’inverse, son compagnon Gaspard [*], installé sur 0,4 hectare de maraîchage bio, se dégage des revenus « suffisants » pour vivre, « environ 16 000 euros par an ».

Il demande néanmoins le RSA, pour des raisons ouvertement politiques : « Je suis arrivé dans l’agriculture pour des raisons militantes. Je voulais une vie en dehors du capitalisme, avec un fonctionnement alternatif. Je prends le RSA soit comme subvention — l’État ne soutient pas la bio —, soit pour en faire profiter d’autres pour qui le RSA n’est pas suffisant. Je me dis que tout l’argent de l’État qu’on peut récupérer pour des actes positifs — vendre des légumes moins chers, payer des arbres, etc. — est bon à prendre. »

