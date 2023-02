Brésil : une tempête provoque la mort d’au moins 36 personnes

En bref — Monde

Des précipitations « record » pour le Brésil. Une tempête ayant entraîné de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain, a causé la mort d’au moins 36 personnes dans l’État de São Paulo, dans la nuit du 18 au 19 février. La région est particulièrement fréquentée en ce moment, en raison du carnaval qui s’y déroule.

D’après le gouvernement local, la quasi-totalité des décès ont été recensés dans la municipalité de São Sebastião — située sur le littoral, à 200 kilomètres de São Paulo. L’état d’urgence a été décrété le 19 février dans quatre municipalités. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, doit se rendre sur place ce 20 février.

Passa de 36 o número de mortos depois das chuvas devastadoras que atingiram o Litoral Norte de São Paulo.#litoralnorte #ubatuba #ilhabeĺa #SaoSebastiao pic.twitter.com/ezxcTrsWaM — Ana Spiacci (@AnaSpiacci) February 20, 2023

D’après le quotidien Folha de S. Paulo, cité par le Courrier international, à certains endroits, il est tombé plus de 600 millimètres d’eau en moins de vingt-quatre heures. Soit plus de 600 litres d’eau par mètre carré. Des indices pluviométriques qui font partie « des plus importants jamais enregistrés au Brésil dans une situation non liée à un cyclone tropical ».

Sur les réseaux sociaux, des images montrent des villes sous l’eau, des routes effondrées et des habitations en ruines. « Tout n’est plus que boue, débris, gravats et décombres. C’est vraiment traumatisant », a déclaré Pauleteh Araújo, conseillère municipale de São Sebastião, dont le témoignage a été recueilli par le journal O Estado de São Paulo, là aussi repéré par le Courrier international.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Politique À peine investi au Brésil, le président Lula prend des mesures écologiques

Commentaires