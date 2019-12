EN VIDÉO - À Reporterre, « informer pour faire bouger les choses »

Le journalisme est aujourd’hui l’une des professions les plus détestées. Défiance du public, mise en cause de l’indépendance des médias, attaques sur les réseaux sociaux... Est-ce justifié ? Pas si l’on suit nombre de jeunes journalistes, qui pratiquent ce métier avec honnêteté et enthousiasme. Ils travaillent à Reporterre, BFM TV, Francetvinfo.fr, L’Yonne Républicaine, Forbidden Stories ou sur leur chaîne Youtube. Ils se racontent sans détours dans six portraits réalisés par Joséphine Duteuil pour l’École supérieure de journalisme de Lille. Voici celui de Lorène Lavocat, journaliste à Reporterre.

Voir la vidéo

Lorène Lavocat fait partie de la rédaction et de l’équipe de Reporterre, le quotidien de l’écologie, libre d’accès, sans actionnaire et sans publicité. Nous reposons à plus de 80 % sur les dons des lectrices et des lecteurs.

Pour s’abonner à nos lettres d’info (quotidienne et hebdomadaire), en haut de la page à droite

« Détestés ? » est une série de six épisodes produite par Tournez s’il vous plaît et destinée à être diffusée dans les classes d’éducation aux médias de la région Haut-de-France. Pour la visionner, c’est ici.