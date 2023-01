Écologie, social, bonheur, relançons la bataille des retraites !

Rencontres de l’écologie

Reporterre et Fakir vous invitent à une grande rencontre le 10 janvier à 19h30 à Paris. Au programme : la gauche et les écologistes unis ! Avec Ruffin, Panot, Tondelier, Roussel, Filoche, Vallaud et bien d’autres.

Défendre les retraites ? Bien sûr ! Elles sont un héritage essentiel, celui d’une lutte de générations entières pour qui la vieillesse était une calamité. Une victoire sur une malédiction millénaire : vieillir dans la misère. Une fatalité subie trop souvent, aujourd’hui encore : les corps sont usés, abîmés par le travail, les fins de vie se déroulent en pointillés, rarement en bonne santé, en particulier pour les classes populaires.

Mais les retraites sont aussi le temps reconquis, le moment où la femme et l’homme ouvrent une nouvelle page de la vie, après des décennies de labeur. Elles sont la réalité du progrès humain, qui ouvre le temps libre, consacré aux liens, à la gratuité, au don, face à l’impératif de production et de croissance à tout prix. La retraite, c’est le temps du bonheur possible.

C’est cette liberté que veut faire reculer le gouvernement, c’est ce bonheur qu’il méprise, c’est la peur de la misère qu’il brandit pour nous discipliner. Et pendant qu’il attaque frontalement la retraite et le temps libre, il laisse les milliardaires accumuler leur fortune, au mépris de la justice sociale, de l’écologie, du changement climatique.

Face à leur nouvelle offensive, nous relançons la bataille pour la vie et la justice.

Battons-nous pour un avenir juste et écologique

Parce que nous voulons rallumer la flamme de l’espoir, réchauffer les cœurs, Reporterre et le journal Fakir vous convient à une grande soirée, où François Ruffin (La France insoumise), Marine Tondelier (Europe Écologie-Les Verts), Fabien Roussel (parti communiste), Mathilde Panot (La France insoumise), Boris Vallaud (parti socialiste), Léa Filoche (Génération.s), Pauline Salingue (NPA), mais aussi des travailleur.e.s, des syndicalistes, l’économiste Rachel Silvera et Régis Nicolas (Collectif Nos retraites), des associations, rediront, dans leur diversité mais unis, l’urgence de la bataille contre la régression sociale, et pour un avenir juste et écologique.

Avec elles, avec eux, mardi 10 janvier à 19 h 30 à Paris, nous lancerons la contre-attaque.

Et parce que nous vaincrons heureux, La Fanfare invisible et la comédienne Audrey Vernon seront de la fête.

Venez avec votre énergie et votre bonne humeur, on va rire et gagner !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Entrée libre

Rendez-vous le 10 janvier à 19 h 30

Ouverture des portes dès 19 h 00 !

Salle Olympe de Gouges

15, rue Merlin, 75011 Paris

Métro : Père Lachaise

Il y aura une buvette pour se restaurer.

