Erdogan à nouveau réelu à la tête de la Turquie

Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a été réélu dimanche 28 mai pour un troisième mandat de cinq ans. Il a remporté 52 % des suffrages selon la commission électorale. Il souhaite « édifier la deuxième république, qu’il imagine plus religieuse, plus autocratique, davantage tournée vers le Golfe, la Russie et la Chine », comme l’explique Le Monde.

Les difficultés économiques, notamment une inflation record, la répression envers les opposants, comme la sociologue Pinar Selek, les les milliers de prisonniers politiques ou son discours islamo-nationaliste brutal n’auront pas découragé les électeurs.

Son bilan environnemental n’est pas vraiment plus glorieux. Cela fait 20 ans que Recep Tayyip Erdogan bétonne la Turquie, comme nous l’expliquions dans Reporterre. Il a notamment démantelé l’organisation responsable de la lutte contre les incendies dans le but de faire des économies.

