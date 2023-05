Fin des réseaux 2G et 3G : un gaspillage annoncé, à écouter sur France Inter

En bref —

• Une enquête diffusée en partenariat avec l’émission La Terre au carré, de Mathieu Vidard, sur France Inter.

Orange, Bouygues, SFR, Free… Tous les opérateurs télécoms ont annoncé qu’ils cesseraient d’utiliser les réseaux mobiles 2G et 3G progressivement à partir de 2025. Cette décision doit permettre de réaffecter les fréquences libérées à la 5G, une technologie considérée comme plus économe en énergie. Mais des questions se posent autour de la pertinence de ce choix.

La 2G et la 3G sont-elles réellement démodées ? Leur disparition va-t-elle vraiment permettre un gain environnemental ? D’ores et déjà apparaît la conséquence directe de cet arrêt : des tonnes d’appareils vont finir au rebut. Les téléphones à clapet ou à touches, tout comme les smartphones les plus anciens, ne fonctionneront plus. Même chose pour des millions d’objets qui communiquent avec des puces 2G et qu’on ne soupçonne pas : les téléalarmes des ascenseurs, les dispositifs d’appel d’urgence dans les voitures, les terminaux de paiement, certains dispositifs médicaux… Tous ces modules devenus obsolètes vont devoir être remplacés, souvent aux frais des utilisateurs. Reporterre a publié une enquête sur ce grand gaspillage en avril dernier.

Jeudi 11 mai à 14 heures, notre journaliste Fabienne Loiseau en parlera au micro de Mathieu Vidard dans La Terre au carré sur France Inter, en compagnie de deux autres invités :

Frédéric Bordage, fondateur de GreenIt, un collectif d’experts travaillant sur la sobriété numérique et le numérique responsable ;

; Marceau Coupechoux, professeur à Télécom Paris.

