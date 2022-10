L’ouragan Ian a fait au moins 107 morts aux États-Unis

En bref — Monde

L’ouragan Ian a fait 107 morts depuis qu’il a frappé le continent américain fin septembre, dont 102 en Floride. Ces chiffres, relayés par l’AFP, ont été communiqués par les autorités locales lundi 10 octobre. Ces dernières estiment que le bilan humain pourrait s’alourdir dans les prochains jours.

Ouragan de catégorie 4 le 28 septembre — à seulement 2 km/h d’atteindre la catégorie 5, la plus élevée —, Ian avait provoqué l’évacuation de plus de 2,5 millions d’habitants en Floride et coupé l’électricité de 2 millions de logements. Sans compter les immenses dégâts matériels provoqués par son passage, dont l’intensité a été renforcée par le dérèglement climatique : submergeant des quartiers entiers, Ian a détruit de nombreuses maisons et infrastructures. Dans la soirée du même jour, il était repassé en catégorie 2.

Ce lundi, les autorités étasuniennes ont estimé qu’il faudrait plusieurs mois et au moins 50 milliards de dollars pour reconstruire les zones côtières ravagées dans cet État du sud-est du pays.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires