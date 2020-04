La COP26 sur le climat reportée à cause de l’épidémie de Covid-19

La COP26 devait se tenir à Glasgow, en Écosse, en novembre. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, elle va être reportée, a annoncé mercredi 1er avril le gouvernement britannique. Cette décision a été prise d’un commun accord entre la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le Royaume-Uni. Les négociations intermédiaires prévues en juin sont également reportées.

« Compte tenu des conséquences mondiales et continues du Covid-19, la tenue d’une COP26 ambitieuse et inclusive en novembre 2020 n’est plus possible », a expliqué le gouvernement sur son site internet, précisant que le sommet aura lieu en 2021 dans la ville écossaise, à une date qui sera communiquée ultérieurement.

« De telles décisions sont logiques, dans le contexte de la pandémie en cours », a réagi Nicolas Haeringer, coordinateur de l’ONG de lutte pour le climat 350.org, dans un billet de blog Mediapart. « Nous ne devrions pas repousser l’action pour autant. Au contraire : les décisions que l’on prend maintenant pour sortir de la pandémie dessineront notre futur pour les siècles à venir. »

#COP26 is officially postponed.

This was expected, but shouldn’t push to delay action. On the contrary : the decisions we’re making on the pandemic recovery will shape our future for centuries to come.#justrecoveryhttps://t.co/1YPEXd5BJn

— Nicolas Haeringer (@nicohaeringer) April 1, 2020