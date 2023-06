Feux : l’État lance une « météo des forêts »

En bref — Incendies

Les forêts françaises brûleront-elles moins cet été que l’année dernière ? À l’approche de la saison des feux, Emmanuel Macron s’est rendu dans le Gard, vendredi 2 juin, pour « préparer l’été » en compagnie des acteurs chargés de la lutte anti-incendies. Le nombre d’appareils aériens disponibles en France, a-t-il annoncé, passera de 38 à 47 en 2023.

La venue du président concordait avec le lancement de la « météo des forêts ». Sous l’égide de Météo France, cette carte de prévisions a pour objectif d’informer sur le degré de risque de départs d’incendies dans chaque département. Concoctée à partir d’observations et de prévisions sur la température, la pluie, la force du vent, l’humidité de l’air et l’état de sécheresse de la végétation, elle sera publiée quotidiennement sur le site du prévisionniste entre juin et fin septembre.

L’été 2022 avait été marqué par des incendies record en Europe. En France, 72 000 hectares – six fois la moyenne – étaient partis en fumée. La saison estivale 2023 semble partie, pour le moment, sur de mauvaises bases : 21 000 hectares ont déjà brûlés entre le 1er janvier et le 21 mai, rapporte Franceinfo, contre 15 000 à la même période en 2022. Le pays est également en proie à une sécheresse exceptionnelle. Un évènement météorologique favorisé par le changement climatique, et propice aux incendies.

