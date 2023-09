Orano a mis à l’arrêt son usine d’uranium au Niger

Orano a stoppé son usine de concentré d’uranium de la Somaïr au Niger, a annoncé l’industriel français le 9 septembre. Cet arrêt pour maintenance, prévu début 2024, a été anticipé en raison d’un épuisement des stocks des produits chimiques nécessaires à la production. Mais, selon Bloomberg, cette interruption est liée aux sanctions internationales prises à l’encontre de la junte militaire suite au coup d’État du 26 juillet.

La mine d’uranium, elle, tourne toujours. Les 900 salariés du groupe et une partie des sous-traitants sont toujours en activité, a indiqué Orano. Cet été, le groupe avait affirmé à L’Usine nouvelle que le coup d’État ne remettait pas en question ses activités au Niger, ni l’accord de partenariat signé en mai avec le gouvernement nigérien pour la prolongation de la mine de la Somaïr jusqu’en 2040 et l’exploitation du gisement d’Imouraren.

Lire aussi : Uranium : le lourd passé prédateur de la France au Niger

Le Niger représente 4,7 % de la production mondiale d’uranium. Il fournit à la France 15 % du minerai nécessaire au fonctionnement de ses centrales nucléaires. Dans une enquête, Reporterre est longuement revenu sur la politique colonialiste et extractiviste de la France au Niger, dictée par l’industrie nucléaire hexagonale. De cette domination découlent en partie le putsch et le fort sentiment anti-français qui règne dans ce pays d’Afrique, classé parmi les plus pauvres du monde.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre