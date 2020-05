Une méga-église pourrait bétonner un petit village ardéchois

Le 15 mars dernier, vingt-deux noms étaient en lice pour conquérir les onze sièges de la mairie de Saint-Pierre-de-Colombier. Dans les communes de moins de mille habitants, l’élection ne fonctionne plus par listes et le comptage des voix se fait individuellement. Mais dans le village, tout le monde sait qu’il y a deux camps : les pour et les contre. Le résultat fut sans appel : le maire sortant, Gérard Fargier, et son équipe l’ont emporté avec un peu plus de 220 voix sur les 345 exprimées. Il n’y a pas de panachage et la liste opposée à la construction de l’église n’a donc obtenu aucun siège.

Interpelés par le PNR, élus locaux et préfecture se déchargent de toute responsabilité. Le parc aurait effectivement dû être consulté si le dossier remis à la Dreal avait été bien rempli… Mais ce n’est pas le cas. Dans cette demande d’étude au cas par cas, remise en janvier 2018, la congrégation assure ne pas faire partie d’un PNR. D’après un avocat consulté par le Parc, cette faille « ne peut être assimilée à une fraude institutionnelle » et « n’est pas de nature à remettre en cause le permis de construire » .

La surprise est d’autant plus grande que la commune fait partie du Parc naturel régional (PNR) des Monts d’Ardèche. « On a découvert le projet au printemps 2019 via des habitants » , dit la présidente du parc, Lorraine Chenot. « Le permis de construire a été délivré sans nous consulter. Ni la commune, ni la communauté de communes, ni l’État n’ont respecté la charte du parc. »

Sur sept hectares de terres agricoles (dont un hectare du seul pré plat du village), une église de 7.000 m 2 devrait être érigée d’ici trois ans. Elle sera accompagnée d’un parvis de 4.700 m 2 , d’allées d’accès, d’un bâtiment d’hébergement, d’une passerelle au-dessus du cours d’eau et d’un parking. Le tout, copieusement bétonné de part et d’autre de la rivière de La Bourges. Dans le village, les bulldozers ont commencé à ronronner il y a un an. C’est à ce moment-là que les habitants ont compris ce qui se jouait. « Le projet a été passé sous silence » , dénonce Mary Tambour, Colombiéroise depuis 10 ans. « On en entendait vaguement parler mais ça nous semblait tellement gros qu’on n’y croyait pas vraiment. » Cette habitante a pris soin d’éplucher les comptes-rendus de conseils municipaux mais n’y a trouvé aucune trace de débat sur cette construction. Les deux réunions publiques concernant le projet auraient, selon elle, été annoncées lors d’offices religieux.

Au fil des années, la congrégation de la Famille missionnaire Notre-Dame s’est développée. Un peu plus d’une centaine de membres sont dispersés dans des foyers, partout en France. Deux fois par an, des pèlerinages organisés à Saint-Pierre-de-Colombier réunissent entre mille et deux mille personnes. C’est ce qui aurait poussé la congrégation à se lancer dans un projet de construction pharaonique.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.