Vaisselle lavable : les fast food en infraction

Près d’un mois après son entrée en vigueur, la loi sur la fin des emballages jetables dans les restaurants est (très) loin d’être respectée. C’est le constat dressé par l’association Zero Waste France qui avait promis de veiller au grain. Du 9 au 22 janvier 2023, plus d’une centaine d’activistes du mouvement ont inspecté, dans quarante-huit villes et territoires de métropole et d’outre-mer, 286 restaurants des quatre chaînes de restauration rapide les plus célèbres : Burger King, KFC, McDonald’s et Quick.

KFC et Quick font figure de plus mauvais élèves

Le constat est sévère : plus de la moitié des établissements ne respectent pas la nouvelle obligation. KFC et Quick font figure de plus mauvais élèves puisque aucun de leurs restaurants visités (respectivement 55 et 25) n’applique la loi. « Les équipes interrogées sur place ont d’ailleurs répondu ne pas avoir reçu d’informations précises de la part des sièges sur les dates et évolutions envisagées », explique Zero Waste.

Du côté de Burger King, 59 % des restaurants visités servent encore les repas sur place dans de la vaisselle jetable. Chez McDonald’s, c’est mieux : seul un restaurant sur quatre (soit 26 sur les 110 visités) utilise encore de la vaisselle jetable sur place. Des progrès restent cependant à faire même chez cette enseigne qui a pourtant « beaucoup communiqué sur son passage à la vaisselle réemployable, allant jusqu’au placement de produit dans une célèbre série télévisée », rappelle l’ONG.

« Les restaurants ont pourtant eu trois ans pour se préparer »

Début janvier, au cours d’une rencontre avec les ministres de la transition écologique, le Syndicat national de la restauration rapide (Snarr) avait réaffirmé l’engagement du secteur à se conformer à la loi. À cette occasion, les entreprises avaient cependant fait part des difficultés rencontrées : coût important pouvant aller jusqu’à 100 000 euros par établissement ; difficultés d’installation de lave-vaisselle et de sèche-vaisselle dans les établissements les plus exigus ; ruptures d’approvisionnement de certaines vaisselles ; problématique du vol et du jet par erreur de la vaisselle réutilisable...

Des excuses qui ne tiennent pas pour Zero Waste France : « Tous les restaurants ont pourtant eu trois ans pour se préparer à l’entrée en vigueur de la loi et mettre en place les équipements, les processus et les ressources nécessaires », rappelle-t-elle. Le 24 janvier, l’association a envoyé un courrier à ces quatre enseignes pour les alerter sur l’illégalité de cette pratique, leur demander de faire cesser rapidement cette infraction dans l’ensemble de leurs établissements et leur rappeler l’urgence à sortir d’un modèle du « tout jetable ».

