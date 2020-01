À Chamonix, il n’a jamais fait aussi chaud en hiver

À Chamonix, la ville la plus haute d’Europe occidentale, la douceur de l’hiver commence à inquiéter les scientifiques. Un record a de nouveau été atteint cette année. « À Chamonix, on a eu au plus froid de l’hiver seulement - 8.3 °C ! Sur novembre, décembre, janvier, le mercure n’est jamais descendu sous la barre du - 10 °C ! C’est une première », alerte le météorologue François Jobard dans un tweet.

Le graphique publié par météo France est édifiant. Depuis 1944, Météo France mesure le nombre de jours avec des températures inférieures ou égales à - 10 °C. Pour l’instant, en 2019-2020, il n’y en a aucun. Le précèdent record était détenu par l’hiver 1995-1996, où entre le 1er octobre et le 31 janvier, les - 10 °C avait été atteint à quatre reprises.

À l’autre extrême du graphique, on comptait 42 journées avec un mercure inférieur à - 10 °C entre octobre 1962 et janvier 1963. En moyenne, entre 1981 et 2010, la température chutait sous les - 10 °C 19 jours par an. Depuis 2011, aucun hiver n’a dépassé cette moyenne. La tendance est clairement au réchauffement.