À Hawaï, les incendies font au moins 36 morts

En bref — Incendies

« On dirait un film, un film de guerre. » Depuis le 8 août, au matin, l’archipel américain d’Hawaï est ravagé par une multitude d’incendies. Sur l’île de Maui notamment, le 10 août, les autorités locales ont recensé au moins 36 morts. Le précédent bilan faisait état de 6 décès. Les hôpitaux croulent sous l’afflux de patients brûlés ou intoxiqués par les fumées.

À Lahaina, station balnéaire, une grande partie des 12 000 habitants ont dû abandonner leurs maisons, en proie aux flammes. D’autres personnes ont été forcées de sauter dans l’océan, pour échapper à une mort certaine. « Vu la quantité de matériaux carbonisés, […] je ne pense pas qu’il y ait grand-chose de vivant là-dedans », a déclaré à l’AFP un agent des forces de l’ordre, persuadé que les secours retrouveront d’autres cadavres.

Voici ce qu'il reste de Lahaina, sur l'île de Maui à Hawaï. Un tas de cendres. Cette ville de 12000 âmes a littéralement été rayée de la carte par un incendie monstrueux. On la croirait rasée par une arme atomique. C'est juste le dérèglement climatique... pic.twitter.com/GiOwOzTYSc — 𝔾𝕦𝕚𝕝𝕝𝕒𝕦𝕞𝕖 𝔸𝕦𝕕𝕒 (@GuillaumeAuda) August 9, 2023

Face à ces scènes apocalyptiques, la gouverneure a déclaré l’état d’urgence. Le président Joe Biden a, lui, annoncé la mobilisation de « tous les moyens fédéraux disponibles ». Balayés par des rafales allant jusqu’à 130 km/h, aggravées par l’ouragan Dora, de nombreux poteaux électriques se sont effondrés, coupant les réseaux de communication sur une partie de l’île. Le numéro d’urgence 911 ne fonctionne pas non plus dans certains endroits.

People associate Hawaiʻi with tropical conditions but rainfall has been decreasing for decades because of climate change, drying out the lush landscape and making it increasingly susceptible to wildfire damage. pic.twitter.com/Q4QHk5uJy0 — David Ho (@_david_ho_) August 10, 2023

Sur Twitter, le climatologue américain, David Ho pointe du doigt la responsabilité du changement climatique, engendré par les activités humaines : « Les gens associent Hawaï aux conditions tropicales, mais les précipitations diminuent depuis des décennies […], asséchant le paysage luxuriant et le rendant de plus en plus vulnérable aux dommages causés par les incendies de forêt. »

