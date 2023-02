À Venise, il n’y a plus d’eau et les gondoles s’envasent

En bref — Climat

Des canaux vides, des gondoles engluées dans la vase… Les ruelles de Venise n’ont plus grand-chose à voir, ces derniers jours, avec des images de cartes postales. La cité lagunaire se trouve en ce moment à sec, rapporte le Guardian, au point que les gondoles, les bateaux-taxis et les ambulances ne peuvent plus emprunter ses canaux.

La situation a de quoi surprendre : la « Sérénissime » est plus souvent confrontée aux marées hautes qu’au manque d’eau. Le phénomène est dû à une combinaison de facteurs : la présence d’un anticyclone, la pleine lune, des courants marins… mais également à la sécheresse hivernale qui sévit en ce moment en Italie. Parmi ses manifestations les plus importantes : les Alpes ont été moitié moins enneigées cette année que d’ordinaire. Le niveau du Pô, le plus long fleuve du pays, est inférieur de 61 % aux normes saisonnières.

« Nous sommes dans une situation de déficit hydrique qui n’a fait que s’intensifier depuis l’hiver 2020-2021 », a déclaré au Corriere della Serra Massimiliano Pasqui, de l’institut de recherche italien CNR. L’Italie a été confrontée, en juillet dernier, à sa pire sécheresse depuis soixante-dix ans. Selon le scientifique, il faudrait cinquante jours de pluie pour que les stocks hydriques du nord ouest du pays, particulièrement touché par la sécheresse, puissent se rétablir.

