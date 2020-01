Adeptes de l’agroécologie, ils et elles témoignent

Présentation de la vidéo par l’association :

Françoise, Atimé, Isabelle, Jean-Marc, Marie-Sarah, Xavier... Tous ont croisé la route de l’agroécologie, et changé radicalement leur vision du monde. Tous ont croisé la route de Terre & Humanisme, et témoignent aujourd’hui de l’impact que cela a eu dans leurs vies, ou dans leurs pratiques agricoles.



Aujourd’hui reconnue comme une discipline essentielle, l’agroécologie est hissée par les milieux scientifiques au premier rang des solutions face au changement climatique. L’agroécologie respecte les écosystèmes naturels et intègre les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine. Elle conçoit une approche globale qui concilie agriculture, écologie, productivité, activité humaine et biodiversité.

En replaçant l’humain au cœur des écosystèmes, l’agroécologie selon Terre & Humanisme apporte un ensemble de clés pour réussir ensemble la transition. Son objet ne consiste pas uniquement à prendre soin du sol, de la plante, de l’animal ou de l’être humain, mais aussi à considérer l’ensemble des éléments de l’écosystème et des systèmes sociaux et à veiller à la qualité de leurs interrelations.

En ce sens, l’agroécologie est un équilibre harmonieux mêlant agriculture et écologie, quantité et qualité, activités humaines et biodiversité, philosophie et techniques, écosystèmes et systèmes sociaux.

Gouvernance de l’association : le faire ensemble — depuis 2015, l’équipe opérationnelle a choisi de fonctionner selon les principes de la gouvernance partagée. Sans poste de direction, les salarié.es expérimentent autant que possible un modèle de gouvernance horizontale, en lien avec le Conseil d’Administration et le bureau. De nombreux outils ont été mis en place pour faciliter la gestion de l’équipe et la coopération avec le Conseil d’Administration.

Terre & Humanisme est une association Loi 1901 dédiée au partage, à la transmission et au soutien de l’agréocologie, du Nord au Sud.

L’association, appelée à l’origine il y a 25 ans « les Amis de Pierre Rabhi », développe des programmes en France et à l’international pour pour démocratiser ces techniques agricoles dites alternatives.