Au Chili, les incendies font des dizaines de morts et de blessés

Depuis plusieurs jours, le Chili fait face à des dizaines d’incendies et une vague de chaleur intense, avec des températures dépassant les 40 °C. Selon les autorités, au matin du 6 février, 275 feux étaient encore en cours dont 69 toujours hors de contrôle.

Plus de 270 000 hectares ont déjà été ravagés. 26 personnes ont péri et 1 260 ont été blessées. Plusieurs régions du centre du pays — Ñuble, Biobío, La Araucanía et Maule — ont été déclarées en état de catastrophe.

Ces tornades de feux surviennent dans un contexte de sécheresse extrême. Le Chili est confronté pour la treizième année consécutive à des déficits en eau. Même la capitale, Santiago, a dû faire face l’an dernier à un plan de rationnement de l’eau potable, comme Reporterre le racontait dans ce reportage.

Pression immobilière

Aujourd’hui, une partie de la population estime que ces catastrophes sont aussi dues à la pression immobilière exercée sur les zones naturelles.

« Ici, il y a des intérêts immobiliers (…). Sur d’autres collines du secteur, il y a eu des incendies et, 2-3 ans après, des immeubles y étaient construits », déplore Pascual Flores, directeur de la fondation Kan-Kan chargée de préserver les écosystèmes du parc, auprès de nos confrères de France Info.

