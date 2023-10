2023 pourrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée

2023, année la plus chaude jamais enregistrée ? C’est l’alarme que sonne le service météorologique européen Copernicus. D’après ses calculs, la température mondiale sur les neuf premiers mois de l’année a été supérieure de 1,4 °C à la moyenne préindustrielle (1850-1900), devançant le précédent record de 2016.

Septembre 2023 a particulièrement alerté les scientifiques. Non seulement il a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré à l’échelle européenne – 2,51 °C de plus que la moyenne 1991-2020 – mais aussi à l’échelle mondiale – 0,93 °C de plus que la moyenne 1991-2020. La température moyenne à la surface de la mer en septembre a également atteint des sommets inégalés : 20,92 °C. Quant à l’étendue de la glace arctique, elle est restée à un niveau bas record pour cette période de l’année.

« Les températures sans précédent pour la période de l’année observée en septembre — après un été record — ont battu des records de manière extraordinaire, a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe du service Copernicus, dans un communiqué. À deux mois de la COP28, l’urgence d’une action climatique ambitieuse n’a jamais été aussi grande. »

Le début du mois d’octobre ne semble pas déroger à cette étouffante tendance. Dimanche 1er et lundi 2 octobre ont été marqués par près de 700 records mensuels de chaleur pour un mois d’octobre. Le thermomètre est monté jusqu’à 35,9 °C dans les Pyrénées-Atlantiques.

Et le mercure ne devrait pas redescendre immédiatement. En Bretagne, des températures frôlant les 30 °C sont attendues en fin de semaine et début de semaine prochaine. Ces températures représentent à l’échelle régionale une anomalie de +10 à +11 °C par rapport à la norme.

