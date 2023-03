Blessés de Sainte-Soline : la famille saisit la justice

En bref — Luttes

La justice a été saisie pour éclairer les circonstances dans lesquelles des opposants aux mégabassines ont été blessés à Sainte-Soline, le 25 mars. L’avocate des parents de Serge, blessé à la tête par une grenade et aujourd’hui dans le coma, ont annoncé avoir déposé deux plaintes contre X lundi soir, signale France Inter.

La première pour « tentative de meurtre » et « entrave aux secours » ; l’autre pour « violation du secret professionnel dans le cadre de l’enquête » et « détournement de l’objet de la consultation des fichiers pour un objectif autre ». Cette deuxième plainte fait suite à la divulgation dans la presse (vraisemblablement par la police, selon l’avocate des parents) d’éléments confidentiels de l’enquête concernant la personnalité et le parcours de Serge. « Une manœuvre non seulement indigne mais aussi illégale qui mérite d’être sanctionnée », selon l’avocate.

Selon Le Monde, deux procédures seraient également en cours au sein du parquet spécialisé dans les affaires militaires de Rennes. Ce sont des gendarmes mobiles — donc des militaires — qui seraient mis en cause. « Les investigations ont été confiées à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale sous les qualifications de violences (avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours) par personne dépositaire de l’autorité publique et de non-assistance à personne en péril (pour l’un d’eux) », a précisé le parquet de Rennes à nos confrères.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires