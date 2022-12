En bref — Nucléaire

« Nous sommes consternés. » Jeudi 8 décembre, à l’occasion d’une conférence de presse, Greenpeace, France Nature Environnement (FNE) et le réseau Sortir du nucléaire ont dénoncé une nouvelle « provocation » du gouvernement. En cause : le déplacement de Bruno Le Maire prévu à la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime) vendredi 9 décembre. Le ministre de l’Économie et des Finances sera accompagné de Luc Rémont, le nouveau PDG d’EDF.

Cette visite s’inscrit dans un contexte particulier : le débat public sur la construction de nouveaux EPR2, dont les deux premiers seraient installés à Penly, n’est pas encore terminé. La dernière réunion aura lieu le 27 février. Les conclusions tirées de ce débat organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) sont censées éclairer les parlementaires dans le cadre du vote de la loi programmation énergie-climat, en 2023.

« Ce déplacement est une vraie provocation : cela indique tout le mépris de l’exécutif pour le débat public qui est en cours », a notamment déclaré Charlotte Mijeon, porte-parole de Sortir du nucléaire. Même discours du côté de Greenpeace, par la voix de Pauline Boyer, chargée de campagne transition énergétique : « Cette visite est à l’image des nombreuses interventions du gouvernement pour piétiner et bâillonner toute forme de débat non biaisé sur notre futur mix énergétique, qui est pourtant une question cruciale. » « Il est tout de même curieux que le ministre se déplace à Penly alors que les prochaines réunions de la CNDP porteront notamment sur le coût du nucléaire et le problème des déchets radioactifs, qui sont des questions particulièrement gênantes pour le gouvernement », a abondé Michel Dubromel, de FNE.

Des associations environnementales et antinucléaires ne cessent de dénoncer le « passage en force » d’Emmanuel Macron à ce propos. Début novembre, un projet de loi d’accélération du nucléaire a en effet été déposé en conseil des ministres.

