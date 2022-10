Chasse en forêt : les députés limitent les clôtures grillagées

En bref — Chasse

Victoire contre l’engrillagement des forêts. L’Assemblée nationale a adopté, jeudi 6 octobre, une proposition de loi de Richard Ramos, député MoDem du Loiret, « visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».

Comme Reporterre le montrait en décembre 2020, en Sologne, les clôtures se sont multipliées ces dernières années. Entre 3 000 et 5 000 kilomètres de grillage emprisonnent la faune — notamment des cervidés — pour permettre à de grands propriétaires terriens d’organiser des chasses clôturées. De nombreux habitants, promeneurs et chasseurs s’en sont émus. « Il ne s’agit pas seulement de délimiter sa propriété : même les plus petites bêtes ne peuvent plus circuler ou migrer librement. Certaines se mettent alors à errer sur la route, d’autres se prennent dans les grillages », s’indignait Raymond Louis, de l’association Les Amis des chemins de Sologne.

Concrètement, le texte voté impose que les clôtures soient posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Leur hauteur doit être limitée à 1,20 mètre, et « elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ». Les clôtures existantes auront jusqu’en 2027 pour se mettre en conformité. Le texte sera étudié par les sénateurs dans quelques semaines.

