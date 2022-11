Climat : le pétrolier Perenco assigné en justice

En bref — Fossiles

Pour la première fois, une entreprise française est attaquée en justice pour des atteintes à l’environnement causées à l’étranger. Mercredi 9 novembre, Sherpa et les Amis de la Terre France ont annoncé avoir assigné la société Perenco devant le Tribunal judiciaire de Paris en raison des préjudices écologiques que les activités du groupe entraîneraient en République démocratique du Congo (RDC).

Le groupe Perenco, peu connu du grand public, est spécialisé dans l’extraction de puits de pétrole en fin de vie. De nombreuses études pointent du doigt ses mauvaises pratiques dans les différents pays où ses sociétés opèrent : torchage illégal du gaz, passage de conduites vétustes dans les rivières, mauvais entretien des installations pétrolières occasionnant des rejets fréquents de brut dans la nature, incinération et enfouissement de déchets pétroliers sans traitement préalable…

Des activités polluantes répétées au Congo, Gabon, Tunisie...

« La répétition des atteintes recensées dans de nombreux pays tels que la République démocratique du Congo, le Gabon, la Tunisie, le Guatemala ou le Pérou semble illustrer un mode opératoire systémique et organisé, ainsi qu’une absence totale de politique sociale et environnementale efficace », dénoncent les deux associations, qui publient un rapport fourni sur le sujet.

Leurs accusations font écho à la nouvelle enquête « Perenco : révélations sur les ravages du groupe pétrolier en RDC », publiée également le 9 novembre par le média Disclose, Environmental Investigative Forum (EIF) et Investigate Europe. Celle-ci confirme les ravages du torchage du gaz à Muanda : « Nous avons identifié au moins cinquante-huit sources de torchage à l’intérieur ou à proximité du parc marin des Mangroves, entre 2012 et 2021. D’après nos calculs, ces torchères seraient à l’origine du rejet de deux milliards de mètres cubes de méthane dans l’atmosphère. À titre de comparaison, pour la seule année 2021, Perenco a une empreinte carbone équivalente à celle de 21 millions de Congolais. »

À travers cette action en justice, Sherpa et les Amis de la Terre entendent « obtenir la reconnaissance de la responsabilité civile de Perenco S.A. et contraindre l’entreprise à prendre des mesures pour faire cesser et réparer ces dommages environnementaux ».

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Monde Au Pérou, le pétrolier français Perenco veut exploiter des terres indigènes