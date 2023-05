2 milliards d’humains souffriront de chaleurs mortelles

En bref — Climat

Des chaleurs mortelles vont toucher deux milliards d’humains. Voici les résultats d’une étude publiée le 22 mai dans la revue Nature Sustainability.

Selon les chercheurs, la hausse des températures, +2,7 °C minimum d’ici 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle, va exposer plus d’un cinquième de l’humanité à des chaleurs extrêmes et potentiellement mortelles. La température annuelle moyenne sera supérieure à 29 °C. Les pays les plus touchés seront l’Inde, le Nigeria ou l’Indonésie.

Les chercheurs rappellent que la hausse des températures va être associée à une série de problèmes : troubles de l’apprentissage, diminution de la productivité au travail, fausses couches, diminution du rendement des cultures, augmentation des conflits, des discours de haine, des migrations, propagation de maladies infectieuses...

« Ces résultats soulignent la nécessité d’une action politique plus décisive pour limiter les coûts humains et les inégalités du changement climatique, » expliquent les chercheurs.

