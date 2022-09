Des feux dévastent le nord du Kazakhstan

Depuis début septembre, des feux de forêt ravagent le nord du Kazakhstan dans la région de Kostanay, attisés par de fortes chaleurs et un vent violent. Ces incendies ont tué une personne de 86 ans qui avait refusé d’être évacuée et blessé une dizaine d’individus. Au total, une centaine d’habitations aurait été endommagée selon les autorités kazakhs et 1 800 personnes auraient été évacuées. Plus de 40 000 hectares de forêts et de cultures auraient déjà été détruits. Samedi, l’incendie a aussi causé des explosions dans un magasin d’armes à feu, tuant quatre personnes à Kostanay.

The sky that doesn't exist

These are shots from the Kostanay region of Kazakhstan.

The area of natural fires in #Kazakhstan has increased 4 times in a few hours. The situation is getting worse. Now 43 thousand hectares are on fire in the Kostanay region #Казахстан #wildfire pic.twitter.com/chMGnBdO0A

