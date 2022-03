En Australie, des inondations meurtrières

Plusieurs jours de pluies torrentielles ont provoqué des inondations spectaculaires dans les États du Queensland et de Nouvelle-Galle du Sud, dans l’est de l’Australie. Le bilan était de dix morts mardi 1er mars.

Lundi 28 février, près de 1 000 écoles étaient fermées, plus de 40 000 Australiens ont été invités à évacuer leur maison et des millions d’autres ont été incités à rester chez eux, relate France Info. Lismore, une ville non loin de la côte est, aurait connu « les pires inondations de [son] histoire ».

Queensland is continuing to see intense rainfall from Hervey Bay to the Gold Coast and west to Toowoomba.

Please stay up to date with the latest warnings from the Bureau of Meteorology.

The message is clear. If it’s flooded, forget it. pic.twitter.com/u5VMnl3Zzd

— Annastacia Palaszczuk (@AnnastaciaMP) February 26, 2022