En Finlande, l’hiver est si chaud que les oiseaux ne migrent plus

L’importance sociétale de la neige se remarque d’ailleurs à la fréquence d’utilisation du mot « lumi » (neige, en finnois) dans les chansons populaires finlandaises. Elle est surtout l’élément attendu chaque hiver comme celui qui apporte la lumière pendant des jours particulièrement sombres. Des hivers de plus en plus noirs peuvent ainsi accentuer les épisodes de dépression saisonnière déjà bien présents dans ces territoires nordiques. À l’avenir, luminothérapie et activités d’intérieur seront ainsi peut-être le quotidien hivernal de ces populations. « Bien sûr, certains se réjouissent de cet hiver doux car cela rend la vie plus facile , commente Ilona Lang. Les rues ne sont pas glissantes et les trains sont à l’heure. Mais de façon générale, en hiver, la plupart des Finlandais n’attendent qu’une chose : la neige » .

Depuis plusieurs semaines, une très faible pression du Sud-Ouest et l’absence d’air froid venant de la Russie ou de l’Arctique ont provoqué ces températures élevées. Un seul hiver doux ne peut pas être expliqué par le réchauffement climatique à lui seul mais le lien est établi. « Selon nos modèles climatiques, ce genre d’hivers pluvieux et noirs vont être de moins en moins rares, avec une hausse des températures d’environ 4 ou 5 degrés d’ici 2100 dans le sud et l’est de la Finlande » , explique Ilona Lang.

Cette année, bien loin de la carte postale enneigée, le sud de la Finlande connaît un hiver particulièrement doux. Le mois de janvier a été entre 7 et 8 degrés plus chaud que les moyennes de saison et des records de température ont été enregistrés dans plusieurs zones du pays. Si bien que l’on peut dire que l’hiver n’a pas encore commencé. En effet, les chercheurs finlandais utilisent le terme « d’hiver thermal » pour définir l’hiver, qui correspond à au moins dix jours de températures négatives.

En ce mois de février, une atmosphère étrange règne à Helsinki, la capitale finlandaise. Des bourgeons ont fait leur apparition sur les arbres. Pas un centimètre de neige n’est visible et l’herbe est verdoyante. La mer Baltique, à proximité des côtes, est encore à l’état liquide et toute la journée les oiseaux chantent à pleine gorge. En temps normal, au milieu de l’hiver, la nature semble figée et endormie. Le sol est enrobé d’une épaisse couche de neige et l’on peut aisément traverser les eaux gelées à pied ou en patins à glace pour rejoindre les différentes îles.

