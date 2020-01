Feux en Australie : 24 morts, 100.000 personnes évacuées, un demi-milliard d’animaux morts

Il a appelé ce week-end 3.000 réservistes de l’armée pour prêter main forte aux pompiers volontaires épuisés après des semaines à combattre le brasier et de plus en plus en colère face à la gestion du gouvernement . Cette mobilisation militaire est inédite en Australie. Le premier ministre a annoncé également l’achat de quatre avions supplémentaires. Une enveloppe d’1,25 milliard d’euros sera destinée à la reconstruction des villes dévastées par les feux.

Auparavant climato-sceptique, le parti libéral conservateur au pouvoir ne peut plus ignorer la réalité du réchauffement climatique. Au cours d’une conférence de presse , le premier ministre Scott Morrison a affirmé : « Il n’y a pas de débat dans notre pays au sujet de la question du changement climatique à l’échelle mondiale et de son effet sur les conditions météorologiques au niveau de la planète. Cela inclut son impact en Australie. J’ai vu un certain nombre de personnes suggérer que le gouvernement ne fait pas ce lien [entre sécheresse, incendie et réchauffement climatique]. C’est faux. Le gouvernement a toujours fait le lien et cela n’a jamais été contesté. »

En Nouvelles-Galles du Sud, 150 feux continuent de brûler de manière simultanée. Les fumées toxiques menacent la capitale fédérale Canberra. Elle est devenue ce week-end, selon le site indépendant Air visual , la ville la plus polluée au monde, devant New Delhi. Dans les rues presque vides de la capitale australienne, de nombreuses personnes portaient dimanche des masques respiratoires et vérifiaient la qualité de l’air et les mises à jour des incendies dans les applications téléphoniques. Canberra possède désormais un taux de pollution de l’air 20 fois supérieur au seuil de péril établi par l’Organisation mondiale de la santé.

Dimanche, les conditions semblaient s’être relativement améliorées mais la plupart des feux restaient encore non maîtrisés. Les Australiens se préparent à une nouvelle vague de chaleur à la fin de la semaine. Comme l’expliquait la philosophe Joëlle Zask, dans un entretien à Reporterre , l’été austral est loin d’être terminé. Les températures les plus chaudes sont habituellement enregistrées fin janvier et début février.

