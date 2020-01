La fronde monte mais Scott Morisson ne bouge pas d’un iota. Si cet évangéliste bénit l’action des pompiers, à majorité volontaires, il continue de favoriser l’implantation d’industries minières, très polluantes et émettrices de CO 2 , près de la barrière de corail. « Nous n’allons pas nous engager dans des objectifs irresponsables, destructeurs d’emploi et nuisibles pour l’économie », a-t-il répété sur les chaînes d’info nationales . « Je ne vais pas rayer de la carte l’emploi de milliers d’Australiens en m’éloignant des secteurs traditionnels. »

De nombreux scientifiques ont souligné les liens entre l’intensification des incendies et le réchauffement climatique. Andrew Watkins , chef des prévisions à long terme au Bureau de météorologie, une agence gouvernementale, estime que « sur l’ensemble du continent [australien], depuis 1910, les températures ont grimpé d’environ 1 °C et dans le Sud-Est, depuis les années 1990, les précipitations ont baissé d’environ 10 %. Ce climat plus chaud et plus sec est responsable d’une saison des incendies plus longue et plus virulente » .

En 2019, l’Australie a aussi battu ses records de chaleurs . En décembre, dans l’État d’Australie occidentale, les températures ont atteint 47 °C à l’ombre. Mercredi 20 décembre, le pays a dépassé pour le second jour d’affilée le record de la journée la plus chaude depuis le début des relevés, avec une moyenne nationale des températures maximales mesurée à 41,9 °C. C’est un degré de plus que le précédent record (40,9 °C) établi mardi 19 décembre.

Au-delà des incendies, la qualité de l’air inquiète aussi les médecins . Sydney est confrontée à « une urgence sanitaire » . Le 10 décembre, plus d’une vingtaine d’organisations professionnelles médicales, dont le Royal Australasian College of Physicians, ont publié un communiqué commun appelant le gouvernement à s’attaquer à la pollution atmosphérique. « La fumée provenant des incendies a entraîné une pollution de l’air jusqu’à onze fois supérieure à un niveau estimé “dangereux” , dans certaines parties de Sydney et de Nouvelle-Galles du Sud » , alertent-ils .

En Nouvelle-Galles-du-Sud, les autorités ont donc délimité une « leave zone » — une zone interdite — et demandé aux touristes de quitter les lieux dans les plus brefs délais. La zone s’étend sur 200 kilomètres de long depuis Batemans Bay vers l’État de Victoria. « Au moins un quart de la côte de la Nouvelle-Galles-du-Sud va être évacué » , note sur Twitter le journaliste Declan Bowring. De longues files de voitures s’étendent déjà sur l’autoroute en direction de Sydney. Les stations-service et les magasins sont pris d’assaut. Les images diffusées sur internet évoquent celles d’un exode.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.